Summer Game Fest : Suivre en direct la conférence qui "remplace" l'E3 2023

Si l'E3, (feu) le "grand salon de jeux vidéo de Los Angeles" a du plomb dans l'aile, le mois de juin reste toujours un mois d'événements liés aux jeux vidéo dont vous pouvez retrouver la liste ICI. Ce soir, c'est d'ailleurs peut-être l'un des plus gros : le Summer Game Fest qui est un peu le pendant estival des Game Awards, mais sans récompenses. Il s'agit d'un show retransmis en direct sur internet (Youtube, Twitch, Steam et TikTok) qui fait la part belle aux présentation de jeux, aux annonces et aux avant-premières. C'est une initiative de l'omniprésent Geoff Keighley qui, en quelques années a su s'imposer dans le paysage vidéoludique mondial, en profitant de l'absence de l'E3 et cela, alors même que beaucoup d'éditeurs ont leur propre événement.

Autant le savoir : généralement, Nintendo n'est pas forcément à la fête lors de l'événement. L'année dernière, la présence de jeux Nintendo Switch était assez marginale- voir ici. Cependant, avec Nintendo, on ne sait jamais, et on sera donc au rendez-vous dès 21h (heure de Paris). Comme toujours on vous fera un debrief avec toutes les annonces importantes à retenir dans la foulée (ICI).

Voici comment regarder #SummerGameFest en direct AUJOURD'HUI :

Et retrouvez le live sur cette page.