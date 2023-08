Mortal Kombat 1 se dévoile un peu plus

Toujours prévu pour le 19 septembre prochain sur toutes les plateformes, dont la Nintendo Switch, Mortal Kombat 1 a profité de la cérémonie d'ouverture de la Gamescom 2023 pour se montrer un peu plus. Dans une longue bande-annonce, le titre de Warner Bros Games et de NetherRealm s'est attardé sur son intrigue, son futur mode histoire, et quelques-uns de ses personnages, le tout entrecoupé d'extrait de gameplay bien sanglant et bien violent.

Quelques Fatality semblent même visibles dans cette nouvelle bande-annonce qui vient surtout rappeler que le titre n'a pas usurpé son Pegi 18. Rendez-vous donc le 19 septembre pour découvrir la vraie violence.