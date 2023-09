Mortal Kombat 1 : Ed Boon promet une mise à jour qui réglera tous les problèmes sur Nintendo Switch

Mortal Kombat 1 est désormais disponible sur de nombreuses plateformes dont la Nintendo Switch. Seulement, si le jeu est encensé par les critiques, comme on s'en doutait, la version Nintendo Switch est carrément conspuée. Il faut dire qu'elle est visiblement remplie de bugs et de problèmes divers. Depuis la sortie du jeu, de nombreuses vidéos de comparaison font le buzz et les critiques du jeu sur Nintendo Switch sont assassines. Graphismes hideux, bugs intempestifs, lag permanent, temps de chargement pharaoniques, séquences injouables, contenu manquant... C'est un vrai catalogue des horreurs- et tout cela pour une version vendue au même prix que les autres...

IGN a mis 3/10 au jeu sur Switch (contre 8/10 sur PS5) tandis que Nintendo Life lui a mis 4/10. Et petit à petit, la colère monte chez les premiers acheteurs du jeu...

Avec tout ça, Ed Boon, l'un des créateurs de la série a tenu à prendre la parole sur le site BBC Newsbeat pour assurer que "la version Nintendo Switch serait corrigée" et qu'elle allait donc recevoir une mise à jour. Ed Boon le martèle : ce n'est pas "la version qu'ils auraient idéalement voulu sortir" mais" tout ce qui pose problème est sur notre liste et sera résolu". Reste plus qu'à savoir quand Mortal Kombat 1 recevra une mise à jour et si celle-ci corrigera vraiment "tout ce qui n'est pas acceptable"...

En attendant, si vous possédez Mortal Kombat 1 sur Nintendo Switch, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

MORTAL KOMBAT 1 est disponible officiellement depuis le 19 septembre 2023 sur différentes plateformes dont la Nintendo Switch. Plus d'infos sur le site officiel du jeu.

Source : Bbc