Mortal Kombat 1 : une version Nintendo Switch déjà décevante ?

Mortal Kombat 1 débarque d'ici une quinzaine de jours sur PC, Xbox Series, PS5 et... Nintendo Switch ! Comme pour l'épisode 11, Warner Bros et NetherRealm Studios n'ont pas oublié la console de Nintendo. Mais est-ce bien raisonnable ? D'après l'utilisateur du forum Reddit, reraisen qui a obtenu en avance une copie de la version Switch du jeu et donné des informations sur son roster (notamment la présence de Megan Fox dans le rôle de Nitara- confirmé depuis) le titre serait plein de bugs et de lags et "les performances de la version indigne d'un titre à 70€". Son post (qui contenait aussi des captures d'écran) a depuis été supprimé du forum pour atteinte aux droits d'auteur, mais forcément cela inquiète... Le jeu peut-il tourner correctement sur Nintendo Switch et tenir la comparaison face aux versions PS5/ Xbox Series ?

Evidemment, on attendra d'avoir le jeu en main pour se faire notre propre avis, d'autant plus des correctifs peuvent être publiés au lancement. En attendant, n'hésitez pas à nous dire si vous comptez prendre Mortal Kombat 1 sur Nintendo Switch en commentaires.

C'est dans nos veines ! Découvrez un univers de Mortal Kombat totalement recréé par le dieu du feu Liu Kang. Mortal Kombat 1 inaugure une nouvelle ère de la franchise emblématique avec un nouveau système de kombat, de nouveaux modes de jeu et de nouvelles Fatality !

MORTAL KOMBAT 1 sera disponible officiellement le 19 septembre 2023 sur différentes plateformes dont la Nintendo Switch. Plus d'infos sur le site officiel du jeu.

,

Source : Videogameschronicle