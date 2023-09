Mortal Kombat 1 : comparaison version Steam Deck Vs Xbox Series S Vs PS5 Vs Nintendo Switch

Mortal Kombat 1 débarque officiellement d'ici peu sur de nombreuses plateformes dont la Nintendo Switch. Pour rappel, l'épisode 11 avait plutôt impressionné et trouvé sa place dans le catalogue de la console de Nintendo. Seulement, plus de 4 ans plus tard, les choses semblent avoir changé pour Mortal Kombat 1 et si le jeu reçoit des critiques dithyrambiques de la part des premiers joueurs, la version Nintendo Switch inquiète... En attendant de pouvoir juger nous-mêmes et de vous donner notre avis, la chaîne YouTube ElAnalistaDeBits a publié une vidéo de comparaison des versions Steam Deck, Xbox Series S, PS5 et Nintendo Switch de Mortal Kombat 1. Retrouvez-là ci-dessous avec en prime quelques captures d'écran, et comme d'habitude n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires..

C'est dans nos veines ! Découvrez un univers de Mortal Kombat totalement recréé par le dieu du feu Liu Kang. Mortal Kombat 1 inaugure une nouvelle ère de la franchise emblématique avec un nouveau système de kombat, de nouveaux modes de jeu et de nouvelles Fatality !

MORTAL KOMBAT 1 sera disponible officiellement le 19 septembre 2023 sur différentes plateformes dont la Nintendo Switch. Plus d'infos sur le site officiel du jeu.

