Mortal Kombat 1 dévoile deux nouveaux personnages jouables : Général Shao et Sindel

Lors de la Gamescom, Warner Bros. Games avait annoncé que deux nouveaux personnages jouables seraient prochainement annoncés pour Mortal Kombat 1. Un nouveau trailer vient finalement d'être publié, nous dévoilant le Général Shao, chef suprême de l’Armée de l’Outre-Monde, et Sindel, l’impératrice de l'Outre-Monde. Nous vous laissons découvrir leur trailer de présentation ci-dessous. Pour rappel, Mortal Kombat 1 est attendu pour le 19 septembre 2023 sur Nintendo Switch et supports concurrents. A noter que la version Nintendo Switch ne sera finalement proposée qu'en dématérialisé d'après ce qui est indiqué dans le trailer.

Les deux nouveaux personnages sont présentés dans un nouveau trailer, intitulé Souverains de l’Outre-Monde, avec un premier aperçu du gameplay et des éléments de l'histoire. En tant que chef suprême de l’Armée de l’Outre-Monde, Général Shao a prouvé sa loyauté envers son royaume en remportant de nombreuses batailles. Son style de jeu consiste à dominer ses adversaires avec une force conquérante et des nerfs d’acier. Sindel est l’impératrice de l'Outre-Monde, elle se bat pour protéger sa famille et son empire. Elle peut vaincre ses ennemis à l’aide de ses pouvoirs de lévitation et de son cri perçant.

​La vidéo inclut également des images de Motaro et Shujinko, des nouveaux Kombattants Kameo pouvant faire appel à une vaste sélection de capacités et mouvements de soutien pendant les combats.