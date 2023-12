Batman Arkham Trilogy disponible sur Nintendo Switch - Détails, comparaison et performance

Après les sorties successives (avec plus ou moins de succès) de Mortal Kombat 1 et de Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard, la Nintendo Switch accueille ce jour un nouveau titre édité par Warner Bros. Games, ou plutôt trois nouveaux titres. En effet, Batman: Arkham Trilogy​ est une super compilation qui réunit les trois hits du studio britannique Rocksteady : Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City et Batman: Arkham Knight. Trois "gros" morceaux qui sont autant de raison de s'inquiéter quant à leur résultat sur la console de Nintendo. Si vous vous demandez à quoi ressemblent ces nouveaux portages, de nombreuses vidéos de comparaison sont déjà disponibles sur le net, qui permettent de se faire une idée de leur tenue et même de leurs performances.

A priori, il y a du bon et du mauvais et tout dépendra de votre niveau d'exigence et de vos habitudes de jeu. La résolution et les textures en ont pris un sacré coup et de nombreux détails ont disparu, ce qui altère quelque peu l'ambiance des jeux surtout qu'ils se déroulent principalement la nuit. La fréquence d'images qui vise les 30 fps est fluctuante, et si dans bien des séquences cela passe, les scènes en batmobile en pâtissent malgré tout, surtout en ce qui concerne celles du troisième opus. En attendant une analyse plus poussée, retrouvez deux vidéos de comparaisons et d'analyse ci-dessous.

Batman: Arkham Trilogy est disponible sur Nitnendo Switch. Sur Nintendo Switch la compilation est à 59,99€ pour un poids total de 46 Go (dont 27,2 Go pour Batman: Arkham Knight). Bien que les trois jeux sont à télécharger indépendamment, on ne peut les acheter que tous les trois ensemble.

,

,