Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard : la sortie reportée sur Nintendo Switch

Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard est un grand jeu d'action-aventure en monde ouvert dans l'univers d'Harry Potter de J.K Rowling qui est sorti le 10 février 2023 sur PS5, Xbox Series et PC, et trois mois plus tard sur PS4 et Xbox One. Logiquement, le jeu aurait du sortir le 25 juillet prochain sur Nintendo Switch. Seulement, le compte Twitter officiel du jeu vient d'annoncer qui finalement, la version Nintendo Switch de Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard est repoussée de près de trois mois et demi . Les développeurs du studio Avalanche Software ont manifestement besoin d'encore un peu de temps pour "créer la meilleure expérience possible" sur la console de Nintendo. En attendant, retrouvez le trailer de lancement du jeu version Playstation ci-dessous.

Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard est désormais attendu le 14 novembre 2023 sur Nintendo Switch. Plus d'infos avec nos news précédentes.

Hogwarts Legacy launches on Nintendo Switch on 11/14/23. We know fans are looking forward to playing on Switch, therefore creating the best possible experience is our top priority. Thank you for your patience.



Available now on PS5 & PS4, Xbox X|S & Xbox One, and PC. pic.twitter.com/nADIeNbMvw