Mortal Kombat 1 : Definitive Edition est disponible sur Nintendo Switch

Version revisitée du premier titre Mortal Kombat, les joueurs ont pu profiter depuis septembre 2023 de Mortal Kombat 1, et de ses différents contenus additionnels sortis entretemps. Si comme votre serviteur vous avez loupé le coche et que vous aimeriez vous rattraper à moindre frais, Warner Bros Games vient tout juste de sortir Mortal Kombat 1 : Definitive Edition en version dématérialisée, et qui comprend les éléments suivants :

Jeu principal : Mortal Kombat 1

L’extension Histoire Mortal Kombat 1: Khaos Reigns

Khaos Reigns Kombattants du Kombat Pack : Quan Chi, Ermac, Takeda Takahashi, Omni-Man, Peacemaker, Le Protecteur

: Quan Chi, Ermac, Takeda Takahashi, Omni-Man, Peacemaker, Le Protecteur Kombattants Kameos du Kombat Pack : Tremor, Khameleon, Janet Cage, Mavado, Ferra

: Tremor, Khameleon, Janet Cage, Mavado, Ferra Kombattants du Kombat Pack 2 : Cyrax, Sektor, Noob Saibot, Ghostface, Conan le Barbare, Terminator T-1000

: Cyrax, Sektor, Noob Saibot, Ghostface, Conan le Barbare, Terminator T-1000 Kombattant Kameo du Kombat Pack 2 : Madame Bo

: Madame Bo Shang Tsung : Kombattant

Skins (tenues) du film Mortal Kombat II : Johnny Cage, Shao Kahn, Kitana, Scorpion*

: Johnny Cage, Shao Kahn, Kitana, Scorpion* Skin (tenue) du Film Mortal Kombat (2021) : Sub-Zero*

(2021) : Sub-Zero* Skin (tenue) de personnage Liu Kang - Tournoi*

Skin de personnage de Jean-Claude Van Damme (Voix, apparence, tenue) pour Johnny Cage

(Voix, apparence, tenue) pour Johnny Cage Skins (tenues) de personnages Scorpion : noces et Mileena Impératrice*

Skins de personnage Ultimate Mortal Kombat 3 (tenues) : Sub-Zero et Noob Saibot*

Coups de grâce : Animality**

1 250 Kristaux du dragon (monnaie du jeu)

Disponible dès à présent sur l'eShop de la Nintendo Switch, il est à noter que Warner Bros Games n'a fait aucun communiqué quant à une éventuelle version Nintendo Switch 2 pour le moment.