Mortal Kombat 1 sur Nintendo Switch passe à la moulinette de Digital Foundry

Mortal Kombat 1 est une des sensations de la fin d'année sur de nombreuses plateformes mais pas sur Nintendo Switch.... Pourtant, le jeu est disponible sur la console de Nintendo mais les critiques sont violentes. Sur le net, les vidéos de comparaison se multiplient pour montrer à quel point la version Switch est différente et, même, indigne des autres. Ed Boon, l'un des créateurs de la série a exprimé sa déception et assuré que tous les problèmes allaient être réglés (voir ici). Mais est-ce vraiment possible ? Le jeu n'est-il pas simplement "trop gros" pour la Nintendo Switch ?

C'est en tout cas la conclusion de Digital Foundry qui a analysé les performances du jeu sur les différentes plateformes dont la Switch. Si la version Nintendo Switch tourne en 756p en mode télé et 720P en mode portable, sa fréquence d'image est instable avec des chutes inopinées à 20 fps en pleine action et même à 10 lors des cinématiques ! Par ailleurs, graphiquement, le jeu est très décevant et par rapport aux autres versions, les visuels et les animations sont d'une pauvreté déconcertante... Pour voir tout ceci en images, retrouvez la vidéo de ci-dessous;

En attendant de voir ce que donneront les futures mises à jour, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

MORTAL KOMBAT 1 est disponible officiellement depuis le 19 septembre 2023 sur différentes plateformes dont la Nintendo Switch. Plus d'infos sur le site officiel du jeu.

