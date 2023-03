L'E3 2023 pourrait être annulé cette semaine

Il fut un temps ou l'E3, le "grand" salon des jeux vidéo de Los Angeles, était un moment incontournable pour tous les fans et professionnels des jeux vidéo. Se déroulant toujours en juin, pile au milieu de l'année, le salon attirait tous les regards et permettaient aux professionnels non seulement de se rencontrer mais de communiquer auprès du grand public, en dévoilant leurs jeux à venir. Malheureusement au fil du temps et des transformations de la société, l'E3 a perdu de sa superbe et de sa pertinence. désormais, les grands studios ont la possibilité de s'adresser directement aux joueurs via les réseaux ou en organisant leur propre événement à même de le créer. Par ailleurs, i semblerait que des problèmes internes n'aient pas arrangé les choses sans parler de la "crise covid" qui a obligé le salon a fermé en 2020. Depuis, d'ailleurs, le salon ne s'en est toujours pas remis. Pour autant, l'E3 est censé renaître de ses cendres cette année avec "de nouvelles ambitions"... Malheureusement, on sait déjà que ni Sony, Ni Microsoft, ni Nintendo ne seront présents dans les allées du salon cette année . Ubisoft qui était pourtant annoncé, ne sera pas là non plus sachant qu'au même moment (au même endroit) le studio organise son propre événement ! Et ce n'est pas fini puisque SEGA a, à son tour, annoncé qu'il ferait lui-aussi l'impasse sur le salon... Avec toutes ça les "nouvelles ambitions" de l'E3 sont assez mal partie. D'ailleurs Andy Robinson de Video Games Chronicle, pense qu'il y a de bonnes chances que l'E3 soit finalement annulé dès cette semaine . Il y a de nombreuses rumeurs qui courent à ce sujet. Alors est-ce la fin de l'E3 ? Evidemment, on va suivre cela de près

It's often tough to separate the facts from the conjecture on E3, but unsurprisingly I'm really not hearing good things. Would not be surprised at all if it's called off this week - but I hope it isn't. I feel so sorry for those behind it who did everything asked of them