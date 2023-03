Ubisoft annonce un événement en direct de Los Angeles le 12 juin mais ne sera pas présent à l'E3 2023

Ubisoft vient d'annoncer un nouvel Ubisoft Forward, une conférence qui sera diffusée en direct de Los Angeles, le 12 juin prochain . Pour autant, malgré le lieu et la date, et les précédentes déclarations du studio, Ubisoft ne sera finalement pas présent physiquement à l'E3 2023, le "grand" salon des jeux vidéo qui fait cette année son retour après trois années difficiles. pour se justifier, Ubisoft a fait une déclaration :

L'E3 a favorisé des moments inoubliables dans l'industrie au fil des ans. Alors que nous avions initialement prévu d'avoir une présence officielle à l'E3, nous avons pris la décision ultérieure d'aller dans une direction différente et organiserons un événement Ubisoft Forward Live le 12 juin à Los Angeles. Nous sommes impatients de partager plus de détails avec nos joueurs très bientôt.

C'est, quoiqu'on en dise, un nouveau coup dur pour le mythique salon alors que Microsoft, Sony et Nintendo ont déjà officialisé leur absence de l'E3 cette année . Pour autant, malgré tout, pour les fans devant leur écran, cela ne changera pas grand chose, la conférence d'Ubisoft se déroulant (comme chaque année) pile au moment où l'E3 débutera. On peut d'ailleurs espérer que Nintendo fera de même en diffusant son traditionnel Nintendo Direct de milieu d'année, plus ou moins au même moment.

Pour rappel, l'E3 2023 se tiendra du 13 au 16 juin 2023 à Los Angeles.

