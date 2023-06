SONIC Superstars : nouveau jeu 2D jouable en coopération jusqu'à 4

Sonic se la joue New Super Mario avec SONIC Superstars, un nouveau jeu de plateforme 2D jouable en solo ou en coopération jusqu'à 4. Le jeu est attendu cet automne sur différentes plateformes dont la Nintendo Switch. En attendant d'autres détails, retrouvez une courte présentation et le trailer diffusé lors du Summer Game Fest 2023 (voir ici)

Explore les Northstar Islands dans cette toute nouvelle aventure qui reprend l'action rapide et les séquences de plateforme en 2D des jeux Sonic classiques. Incarne Sonic, Tails, Knuckles et Amy Rose, et utilise les nouveaux Emerald Powers qui offrent des manières inédites de se déplacer et d'attaquer. Parcours des environnements magnifiques et inédits, en solo ou avec jusqu'à 3 autres joueurs, pour déjouer les plans du Dr. Eggman, de Fang et d'un nouvel ennemi qui cherchent à transformer les animaux géants des îles en Badniks !



Pour les fans de longue date comme pour les nouveaux venus, Sonic Superstars est une occasion idéale de plonger dans l'univers de Sonic.

Incarnez vos personnages préférés : choisissez entre Sonic, Tails, Knuckles et Amy Rose, et utilisez leurs capacités uniques pour traverser les îles Northstar et précipitez-vous pour vaincre le Dr Eggman, soutenu par un vieil ennemi comme Fang.

Utilise le pouvoir des Chaos Emeralds : les nouveaux Emerald Powers permettent de se cloner, de gravir les chutes d'eau, de changer de forme, et bien plus encore.

Partage le fun entre amis : toute l'histoire du jeu est jouable en coopération jusqu'à 4 joueurs en local.