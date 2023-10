Une fuite chez SEGA dévoile un DLC pour SONIC Superstars et un nouveau jeu Sonic pour 2024

Sonic est partout. Au cinéma, à la télé, sur les réseaux sociaux et, évidemment, sur consoles. Entre les compilations et les nouveaux jeux, le hérisson bleu de SEGA n'a jamais été aussi présent, et apparemment, ce n'est pas prêt de changer si on en croit une fuite en provenance de SEGA of America, A priori, des fichiers concernant une présentation vidéo prochaine, ont été repérés sur un hébergeur web. SEGA les a depuis supprimé mais pas assez vite pour qu'ils fassent le tour du net jusqu'à vos yeux ébahis.

Ainsi, on découvre qu'en 2024, outre le lancement de la série dérivée sur Knuckles, de la sortie de la troisième saison de SONIC Prime et de celle de SONIC 3, Le Film, SEGA prévoit de proposer un DLC pour SONIC Superstars, de sortir un nouveau jeu mobile Sonic mais aussi et surtout de lancer un nouveau jeu Sonic pour nos consoles. Celui-ci sera précédé d'un prologue, probablement en vidéo, (comme Sonic Frontiers),ce qui laisse penser que ce ne sera pas un "petit" jeu. Evidemment, à ce stade, il ne s'agit encore que d'une rumeur et l'actualité du hérisson est bien, pour le moment, la sortie imminente de SONIC Superstars.

Pour autant, croyez-vous qu'un nouveau jeu Sonic débarquera en 2024 après SONIC Frontiers en 2022 et SONIC Superstars en 2023 ? En attendant de le découvrir, retrouvez le contenu du leak ci-dessous. Et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Contenu SONIC à venir en 2024

Série TV sur Knuckles, T1 2024

Sonic Prime Saison 3, T1 2024

Nouveau jeu mobile, Printemps 2024

SONIC Superstars, DLC

DLC Prologue pour un nouveau jeu (certainement un court métrage d'animation ou un comics)

Nouveau jeu, Noël 2024

SONIC 3, Le Film, Décembre 2024

Pour rappel, SONIC Superstars sera officiellement disponible à partir du 17 octobre 2023 sur Playstation, Xbox, PC et Nintendo Switch

