SONIC Frontiers : les développeurs se sont "énormément inspirés" du film SONIC

Si les premières vidéos de gameplay de SONIC Frontiers, le SONIC 3D en monde ouvert attendu en fin d'année , ont eu tendance à inquiéter les fans, les nombreuses previews qui ont suivi, se sont montrées, au contraire, plutôt rassurantes (voir ici pour plus de détails.) A priori, les premiers joueurs ont trouvé le jeu très amusant avec énormément de choses à faire et un système de combat plus riche que dans les jeux précédents. Dans une entrevue publiée par IGN, le réalisateur du jeu, Morio Kishimoto, est justement revenu sur ce système, en expliquant qu'il a été "énormément inspiré" par le Sonic de SONIC, Le Film. Le réalisateur confesse d'ailleurs que de nombreux éléments du jeu sont à mettre au crédit du film, surpris par l'approche choisie pour le personnage. Ainsi, si, à la base, le film s'inspire bien évidemment du jeu vidéo, aujourd'hui c'est le jeu vidéo qui s'inspire du film ! Une dynamique positive que l'on espère retrouver dans SONIC Frontiers à sa sortie.

Le premier film [Sonic the Hedgehog] m'a vraiment pris par surprise. Nous nous sommes concentrés sur la façon dont Sonic est censé courir, sauter et se battre dans nos jeux, mais le film nous a montré une approche entièrement nouvelle. Ils ont proposé une excellente interprétation de Sonic, qui est devenue une énorme source d'inspiration pour le développement de Sonic Frontiers

Pour rappel, SONIC Frontiers est prévu cette année sur PC, Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch. Pour en savoir plus, voir nos news précédentes.

VOIR AUSSI :

Rejoignez la communauté de Nintendo-Master.com sur nos réseaux sociaux : Twitter, Facebook et Youtube

Source : Nintendolife