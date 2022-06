SONIC Frontiers : Takashi Iizuka de la Sonic Team revient sur la réaction mitigée des fans et assure qu'il n'y aura pas de report

Comme les Pokémon, Sonic se prépare à bousculer les habitudes des joueurs en leur offrant un grand jeu d'aventure 3D en monde ouvert qui sera disponible en find 'année sur de nombreuses plateformes dont la Nintendo Switch. Des environnements à perte de vue dans lesquels des ruines d'anciennes bâtissent côtoient des édifices résolument futuristes, une bande son discrète et mélancolique, des tours mystérieuses et des ennemis gigantesques... Pas de doute, SONIC Frontiers lorgne bien du côté de The Legend of Zelda Breath of The Wild; une référence désormais incontournable qui peut cependant parfois être écrasante. Le jeu de Nintendo est considéré comme un chef d'œuvre et qui s'y frotte, s'y pique... De plus, Breath of The Wild est sorti il y a désormais plus de cinq ans et les joueurs sont fatalement plus exigeants aujourd'hui.

Aux frontières du pixel

Ainsi, lorsque la semaine dernière , IGN a annoncé que durant tout le moins de juin , le site allait présenter SONIC Frontiers en avant-première et publier des vidéos de gameplay, l'excitation était à son comble. Seulement, à l'arrivée les vidéos tant attendues n'ont pas franchement été à la hauteur des attentes. Elles ont même parfois été ressenties comme une douche froide et les commentaires ont été plutôt acerbes. Pour certains, le désenchantement était tel qu'ils ont commencé à militer pour un nouveau report du jeu de façon à ce que la Sonic Team puisse revoir sa copie.

Dans une entrevue publiée par le site VGC, Takashi Iizuka de la Sonic Team a déclaré qu'il n'avait pas vraiment été surpris par la réaction des fans étant donné que c'est un tout nouveau concept difficile à appréhender en vidéo- surtout qu'il s'agit d'images issues d'une pré-version (voir détails ici.) Cependant comme toute la Team, il se dit confiant et persuadé que les joueurs tomberont sous la charme du jeu une fois la manette en main. SEGA a fait semble-t-il fait tester son jeu en avant-première par des joueurs-cibles qui y ont pris beaucoup de plaisir, le jeu obtenant souvent une note de satisfaction comprise entre 80 et 90/100 . Notons d'ailleurs que depuis IGN a publié un premier aperçu du jeu plutôt enthousiaste et que globalement la majorité des previews du jeu sont bonnes. Nintendo Everything, par exemple affirme que même dans la pré-version "le jeu est agréable à jouer à presque tous les niveaux".

En outre, le monde "est un plaisir absolu à explorer, à la fois vaste et dense avec des choses fascinantes à faire". Plein de défis, de secrets, d'énigmes, d'ennemis intelligents et de boss géants impressionnants à occire et une très grande liberté d'action permettant de jouer au jeu comme on le souhaite. Bref, le testeur de Nintendo Everything est sorti de la démo très impressionné et impatient de découvrir le jeu qui semble avant tout centré sur le gameplay, et cela malgré un aspect technique qui à ce stade laisse encore à désirer (sachant que ce n'était pas la version Switch qui était testé.) Logiquement, il reste encore quelques semaines (mois ?) à la Sonic Team pour rendre le jeu aussi exceptionnel qu'annoncé. Pas de report d'ailleurs à l'horizon, puisque Takashi Iizuka l'assure : SONIC Frontiers sortira bien cette année . Reste plus qu'à découvrir la date. Alors êtes-vous emballé par SONIC Frontiers ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaires.

Pour rappel, SONIC Frontiers est prévu cette année sur PC, Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch. Pour en savoir plus, voir nos news précédentes.

