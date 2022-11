Test Sonic Frontiers sur Nintendo Switch - Le monde ouvert, c'est plus fort que toi !

Très attendu par les fans de la mascotte de SEGA, SONIC Frontiers est enfin disponible et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il divise. Il suffit de lire notre revue de presse consacrée au jeu pour constater qu'il y a des avis très différents, certains médias parlant de très bonne surprise et d'autres de "fiasco en monde ouvert"- voir ici ! En même temps, les jeux Sonic en 3D ont toujours divisé. Pour autant, il faut reconnaître que SONIC Frontiers est l'épisode 3D le plus ambitieux jamais développé par la Team Sonic avec de grandes zones ouvertes remplies de défis, de créatures étranges et de surprises. Pour nous, le jeu est très amusant mais aussi par moment très frustrant avec, notamment, des séquences trop simples et d'autres inutilement compliquées. Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire notre test complet de SONIC Frontiers dans sa version Nintendo Switch en cliquant LA.

