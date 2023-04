Jet Set Radio et Persona 3 : des remakes en approche ?

Une vidéo conçue apparemment pour une réunion interne à SEGA en 2021 enflamme le net depuis quelques heures. On y voit des images de SONIC Frontiers, à priori absentes du jeu final mais aussi d 'autres de Shin Megami Tensei: Persona 3 et Jet Set Radio. Alors SEGA prépare-t-il des remakes ou de nouvelles versions de ces deux jeux cultes ? Pour rappel, le remake de la version PSP de Persona 3, Persona 3 Portable est sortie en début d'année sur différentes plateformes dont la Nintendo Switch mais sait-on jamais. Quant à Jet Set Radio, sorti en 2000 sur Dreamcast, des rumeurs annoncent régulièrement son retour via un remake ou une suite. C'est donc une affaire à suivre. En attendant retrouvez la vidéo en question publiée par le compte Twitter aikaangelica.

hope they officially announce this pic.twitter.com/EcTKC21tJG — aikaangelica (@AVtoGAMEnoYAMI) April 4, 2023

Source : Nintendolife