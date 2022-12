SONIC Frontiers s'est déjà écoulé à 2,5 millions d'exemplaires dans le monde

SONIC Frontiers est le nouveau jeu d'aventure en 3D du hérisson bleu de SEGA. Il s'agit d'un jeu ambitieux qui souhaite relancer la franchise 3D sur de nouvelles bases, en prenant en compte les évolutions des jeux en monde ouvert mais aussi celles de la licence, Sonic étant devenu, notamment grâce aux films, un personnage populaire dépassant de loin le cadre strict des jeux vidéo. En définitive, SONIC Frontiers essaye de faire le lien entre les nouveaux et les anciens fans de Sonic, en offrant aux joueurs un vrai jeu bac à sable gardant les spécificités propres au personnage (univers, vitesse, rings, rampes, loopings, etc.) Depuis sa sortie, le jeu est cependant diversement apprécié notamment par la presse spécialisée (voir notre revue de presse spéciale.) Cependant, il semblerait malgré tout que les joueurs aient répondu présent. En effet, un peu plus d'un mois après sa sortie, SEGA vient d'annoncer que SONIC Frontiers s'était écoulé à près de 2,5 millions d'exemplaires dans le monde- un chiffre regroupant les versions physiques et numériques et toutes les plateformes.

Pour rappel, SONIC Frontiers est disponible depuis le 8 novembre 2022 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC et Nintendo Switch. Plus d'infos avec notre test complet du jeu.

Source : Nintendolife