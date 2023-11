SONIC Dream Team : SEGA annonce un nouveau jeu Sonic 3D en exclusivité sur Apple Arcade - Tous les détails

Décidément, SEGA a décidé de battre son fer de lance tant qu'il fait le show ! Alors que SONIC Superstars vient à peine de sortir sur PC et consoles sans, pour le moment du moins, faire d'étincelles (voir ici), on découvre qu'un autre jeu SONIC sera disponible dès le mois prochain en exclusivité sur le service Apple Arcade.

Nommé SONIC Dream Team, le jeu nous invitera a traverser un monde de rêve hallucinant en 3D avec six personnages jouables ayant chacun des capacités uniques. Foncer, courir le long des murs, grimper, changer la gravité... Le joueur devra surmonter de nombreux obstacles pour vaincre l'infâme Eggman et récupérer un artefact antique capable de réaliser les rêves... Présentant des graphismes 3D simples et colorés, le titre est plutôt joli et, osons le dire, prometteur.

C'est néanmoins dommage (pour ne pas dire frustrant) qu'il sorte si près de SONIC Superstars donnant l'impression désagréable qu'un jeu en chasse un autre... Pour le moment, cependant, il s'agit d'une exclusivité Apple Arcade mais le jeu se jouant à l'horizontal, il pourrait facilement être adapté aux consoles. Pour voir le jeu en action, retrouvez le premier trailer ci-dessous ainsi que quelques captures d'écran.

Pour rappel, l'actualité SONIC sur Playstation, Xbox, PC et Nintendo Switch, c'est SONIC Superstars qui est disponible depuis le 17 octobre 2023.

Lire aussi :

,

,