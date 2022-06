Sonic Frontiers : la durée de vie dévoilée

Faute de Zelda : Breath of The Wild cette année - dont la sortie de la suite a été officiellement repoussée au printemps 2023 (voir là), les possesseurs de Nintendo Switch risque de se retrouver fort dépourvus lorsque la bise sera venue. A moins que SONIC Frontiers, le SONIC 3D en monde ouvert ne tienne finalement ses promesses. Les premières previews du jeu sont, à dire vrai plutôt rassurantes voire même plus. Le monde ouvert de SONIC Frontiers renferme de nombreux objectifs et défis à même de satisfaire les fans des premiers jeux comme les nouveaux venus pendant de nombreuses heures. Dans une entrevue publiée par IGN, le réalisateur Morio Kishimoto s'est d'ailleurs risqué à estimer la durée de vie du jeu, déclarant que ce serait probablement le SONIC le plus long jamais conçu. D'après Morio Kishimoto, il faudra entre 20 et 30 heures pour terminer le jeu et quasiment le double pour celles et ceux qui viseront le 100%. Evidemment, ce n'est qu'une estimation et la durée de vie du jeu dépendra aussi de vos habitudes et de votre style de jeu.

Pour rappel, SONIC Frontiers est prévu cette année sur PC, Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch. Pour en savoir plus, voir nos news précédentes.

VOIR AUSSI :

Rejoignez la communauté de Nintendo-Master.com sur nos réseaux sociaux : Twitter, Facebook et Youtube

Source : Ign