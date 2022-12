SONIC Frontiers : essayez le jeu gratuitement

SONIC Frontiers est à coup sûr un nouveau départ pour la licence. Et même s'il a été diversement apprécié, le succès semble au rendez-vous. Si vous n'avez pas encore craqué, vous avez depuis ce week-end l'occasion de tester le jeu par vous-même grâce à une démo gratuite disponible sur l'eShop. Elle vous permettra de découvrir les 15 premières minutes du jeu et ainsi voir si vous avez envie d'aller plus loin. Pour cela, il vous faudra 2,9 Go d'espace libre dans la mémoire ou la carte Micro-SD de votre console.

