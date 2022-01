Sonic Frontiers : le "Sonic Breath of The Wild" aurait du sortir en 2021 mais a été repoussé pour "améliorer sa qualité"

En 2021 , c'était les 30 ans de Sonic mais, finalement ce sera en 2022 que le hérisson bleu de SEGA crèvera les écrans, petits et grands. D'abord, avec la sortie au cinéma de Sonic 2, le film prévue le 6 avril prochain mais aussi avec la sortie sur consoles de Sonic Origins, une compilation réunissant les premiers opus ou encore la diffusion sur Netflix de Sonic Prime, une nouvelle série animée. Mais ce n'est pas tout puisqu'en fin d'année, SONIC reviendra en jeu vidéo avec une nouvelle aventure en 3D dans SONIC Frontiers. Souvent nommé "Sonic Breath of The Wild" à cause de ses ressemblances avec le hit de Nintendo, le jeu est très attendu par les fans.

Pour mémoire, SONIC Frontiers a été annoncé officiellement, il y a moins d'un an, en mai 2021 ; une annonce que Takashi Iizuka, le boss de la Team Sonic a jugé, par la suite prématurée laissant penser que le développement du jeu était loin d'être terminé. Cependant, lors de son dernier briefing devant les investisseurs, SEGA a révélé qu'initialement SONIC Frontiers était prévu pour une sortie en 2021 afin de coïncider avec les 30 du hérisson bleu . La sortie du jeu a finalement été repoussée afin "d'améliorer sa qualité". Manifestement SEGA fonde de grands espoirs sur SONIC Frontiers et met tout en œuvre pour en faire un bon jeu.

Alors, SONIC Frontiers sera-t-il à la hauteur ? Rendez-vous en fin d’année 2022 pour le découvrir sur de nombreuses plateformes dont la Nintendo Switch. Retrouvez ci-dessous la traduction du passage des questions-réponses du dernier briefing de SEGA

Q : En regardant la vidéo, « SONIC FRONTIERS » ressemble à un concept de monde ouvert. Est-ce exact? De plus, si vous avez un nombre cible de ventes, pouvez-vous s'il vous plaît le partager ? R : En ce qui concerne le nombre cible, étant donné qu'il s'agit d'un tout nouveau titre pour la première fois depuis de nombreuses années et que nous prévoyons un déploiement mondial multiplateforme, nous aimerions aller au-delà du nombre de ventes de la première année de « SONIC FORCES », qui est le titre précédent. Pour les ventes à vie, nous sommes impatients d'augmenter encore. Nous aimerions que vous attendiez les prochaines annonces pour les détails, mais c'est le titre sans compromis en termes de qualité et qui a relevé de nombreux nouveaux défis. À l'origine, sa sortie était prévue [en 2021], le 30e anniversaire de Sonic, mais nous avons reporté la sortie d'un an afin d'améliorer encore la qualité. Non seulement pour ce titre, mais pendant la phase de développement, nous avons régulièrement mené des analyses pour améliorer la qualité du titre avant sa sortie, comme l'introduction de tests de jeu basés sur des évaluations externes, et j'ai le sentiment que cela deviendra un bon jeu et en attendons beaucoup.

Source : Segasammy