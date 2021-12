Tails et Knuckles jouent les guests dans le nouveau trailer de SONIC 2, le Film

Comme prévu, la cérémonie des Game Awards 2021 a permis de retrouver Sonic, le hérisson bleu de SEGA dans son nouveau jeu mais aussi via une bande annonce de la suite du film à succès sorti l'année dernière et qui après quelques ratés est devenu le dernier gros succès cinématographique d'avant-Covid. Cette fois-ci, à priori pas de polémiques, le trailer est dans la droite ligne du film précédent même s'il ajoute quelques nouveautés et notamment des guests.

Retrouvez le ci-dessous.