SEGA pense avoir dévoilé un peu trop tôt le nouveau jeu SONIC

En mai dernier, au cours d'un SONIC Direct évènementiel, SEGA a dévoilé les premières images du futur "grand" jeu SONIC avec un très court teaser montrant Sonic en train de courir dans une forêt et se terminant par un logo mystérieux. Dans une interview récente publiée par 4Gamer (et traduite pas Nintendo Enthusiast) Takashi Iizuka, le boss de la Team Sonic est revenu sur cette annonce, admettant qu'elle était peut-être un peu prématurée. L'idée de SEGA était de marquer le coup pour le 30eme anniversaire de SONIC mais sachant qu'il n'y avait pas eu d'annonces concernant un jeu SONIC depuis SONIC FORCES, il voulait rassurer les fans. Cependant, il est clair qu'en officialisant le jeu aussi tôt, il n'y avait pas grand chose à montrer et qu'en dévoilant le jeu plus tard (et donc plus près de sa date de sortie) SEGA aurait pu proposer un trailer plus fort avec des images plus évocatrices. C'est toujours une équation délicate puisqu'en voulant faire plaisir, on prend le risque de décevoir.

Notez que dans la même interview, Takashi Iizuka s'est exprimé sur l'étrange logo du teaser, expliquant que c'était quelque chose de symbolique qui apparaissait dans le jeu mais qui pour le moment devait rester secret. Et s'il est impossible de déduire ce qu'il signifie, pas de panique, des détails devraient être partagés prochainement.