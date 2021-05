SONIC : premières images du nouveau jeu de la Team SONIC attendu en 2022

Profitant du SONIC Direct diffusé aujourd'hui, SEGA a dévoilé les premières images du prochain jeu SONIC. Pour le moment peu de détails mis à part le teaser à découvrir ci-dessous et que l'on nous promet "un voyage décoiffant"... On sait aussi que le jeu est développé par la Team SONIC et l’équipe derrière Sonic Generations et Sonic Forces.

