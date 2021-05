SONIC Rangers pourrait être le titre du nouveau SONIC prévu en 2022 - Un jeu en monde ouvert inspiré par le dernier Zelda

Lors du SONIC Central diffusé plus tôt cette semaine (et dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI.) SEGA a dévoilé différents projets dont les toutes premières images du prochain jeu SONIC développé actuellement par la Team SONIC (voir détails LA.) Si aucun détails n'a été donné sur ce nouveau jeu ni le genre ni même le titre, de nombreux site dont Eurogamer ont fait remarquer que le communiqué de presse officiel du jeu mentionnait un certain Sonic Rangers... Et même dans le communiqué de presse français, le titre est repris dans un petit récapitulatif qui ne fait pas mention du Sonic 2022 laissant penser que le nouveau jeu se nomme bel et bien SONIC Rangers.

Extrait du communiqué de presse de SONIC Central FR

Le tout premier événement virtuel dédié à Sonic s’est avéré sacrément riche en nouveautés. De nouvelles expériences sur consoles - Sonic Colors: Ultimate et Sonic Rangers- des détails à propos de Sonic Prime sur Netflix, des informations sur les jeux mobile, un événement musical d’envergure et bien plus encore ! -

Ce n'est pas la première fois que le nom Sonic Rangers est évoqué comme le rappelle le site Nintendo Life. En début d'année, un joueur a raconté avoir participé à un test sur deux démos du nouveau jeu SONIC dont le titre était... Sonic Rangers. D'après cet informateur anonyme, le nouveau jeu serait un jeu en monde ouvert inspiré par Zelda Breath of The Wild (voir les détails (en anglais) ICI.)

Depuis, si des datamineurs ont trouvé la trace du nom Sonic Rangers dans les fichiers du teaser 4K du jeu, SEGA a fait savoir via Eurogamer que la mention du titre dans le communiqué était une erreur. Il s'agissait à priori d'une ancienne version du communiqué qui depuis a été corrigée... Alors, Sonic Rangers est-il ou a-t-il été le nom du nouveau jeu SONIC ? Et le nouveau jeu est-il vraiment un nouveau SONIC en monde ouvert ? Réponse, au plus tard, dans quelques mois...

En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.