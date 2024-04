SONIC Frontiers 2 serait actuellement en développement

Si vous avez aimé SONIC Frontiers, sorti fin 2022 , réjouissez-vous car il semblerait qu'une suite serait actuellement en chantier. Pour le moment, il ne s'agit que de rumeurs relayées par des ténors de la discipline, notamment Midori, un spécialiste des rumeurs concernant SEGA et Atlus.

Ce dernier précise cependant que si un nouveau jeu Sonic reprenant le même style de gameplay que SONIC Frontiers est bien en développement, il se pourrait qu'il sorte avec un nouveau titre. Après tout, au début de son développement, SONIC Frontiers s'appelait SONIC Rangers.

En attendant une hypothétique officialisation, n'hésitez pas à nous dire en commentaires si la perspective d'un SONIC Frontiers 2 vous enchante- ou pas.