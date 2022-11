SONIC Frontiers met le paquet avec ses boss dans un nouveau trailer

Attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents le 8 novembre 2022 , SONIC Frontiers entame la dernière ligne droite vers la ligne d'arrivée avec un tout nouveau trailer. Ce dernier met l'accent sur les combats de boss qui vous attendent de pied ferme dans ce nouvel épisode action / aventure / plateforme en monde ouvert. En attendant de voir débarquer notre test dédié dans nos colonnes, nous vous laissons visionner ledit trailer ci-dessous.

Sonic, comme jamais auparavant ! Les mondes s’entrechoquent dans cette nouvelle aventure ultra rapide ! Sonic se retrouve perdu sur une île ancienne remplie de créatures étranges après être parti à la recherche des Chaos Emeralds. Explore un monde époustouflant plein d’action, d’aventure et de mystère tout en affrontant des hordes d’ennemis surpuissants. Traverse les cinq îles de Starfall Islands à toute vitesse et atteins de nouveaux sommets en explorant cette toute nouvelle zone ouverte. Lance-toi à l’aventure, empare-toi du pouvoir des ancêtres et fais tout ton possible pour arrêter ces mystérieux ennemis. Bienvenue dans la nouvelle évolution des jeux Sonic !