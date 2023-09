SONIC Frontiers Ver. 1.4.0 - L'Ultime mise à jour gratuite disponible avec une nouvelle histoire - Détails

SONIC Frontiers est désormais complet. Après deux vagues de mises à jour ayant notamment ajouté de nouveaux défis, de nouvelles options et une décoration anniversaire, le jeu d'aventure Sonic en 3D vient d'atteindre son "horizon final" en recevant son ultime mise à jour. Au programme : "Une autre Histoire" vous permettant de découvrir une nouvelle intrigue et de jouer avec Tails, Amy ou Knuckles, chacun avec ses spécificités (voir images). Vous pouvez lancer cette "autre histoire" sans avoir terminer le jeu, en trouvant son point d'entrée quelque part sur la carte d'Ournanos Island. Par contre, , une fois le jeu terminé, vous pouvez lancer un game+ et recommencer le jeu en gardant les compétences et stats de Sonic mais pas les objets;

En attendant que les notes de mises à jour soient publiées, retrouvez quelques captures d'écran et la présentation de cette ultime mise à jour gratuite ci-dessous.

Cette mise à jour gratuite inclut : Nouvelle histoire – Retournez sur l’île d’Ouranos et jouez à travers des histoires supplémentaires.

Nouveaux personnages jouables – Incarnez Tails, Amy ou Knuckles, chacun avec ses propres pouvoirs et capacités uniques !

De nouveaux défis, des objets à collectionner et bien plus encore !

Corrections de bugs supplémentaires et ajustements de la qualité de vie.

Pour rappel, SONIC Frontiers est disponible depuis le 8 novembre 2022 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC et Nintendo Switch. Plus d'infos avec notre test complet du jeu.

