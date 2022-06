Nintendo Chronicles LIVE - RDV ce soir pour le débrief du Summer Game Fest 2022

Faute d'E3 cette année, l'édition 2022 du Summer Game Fest s'achève et c'est l'occasion pour les Nintendo Chronicles Live de débriefer un peu l'avalanche de jeux indés auquel la Switch a eu droit, faute de Nintendo Direct, et puis de dire aussi un mot sur les gros jeux qui arrivent chez la concurrence et ce qu'on attend d'un éventuel futur Nintendo Direct !

Rendez-vous donc ce soir à 21h en compagnie de Pingo, Ryfalgoth, Nindo64 et Thatgunman, et cette fois ce ne sera pas sur YouTube mais de retour sur Twitch.