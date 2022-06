Un coup d'œil sur les ennemis et les combats de SONIC Frontiers

IGN continue sa présentation exclusive de SONIC Frontiers, suite à un accord avec SEGA. Après nous avoir présenté quelques séquences montrant le monde ouvert du jeu sans aucun ennemi (voir ici) le célèbre site vient de publier une vidéo qui, au contraire, nous invite à découvrir quelques-unes des étranges créatures que Sonic rencontrera au cours de son périple. La vidéo dévoile aussi comment Sonic pourra s'en débarrasser grâce à quelques combats. A ce stade, on ne sait trop quoi penser de cet opus clairement inspiré par The Legend of Zelda Breath of The Wild, de par son style, son univers et même son ambiance. En attendant de décovurir de nouveaux détails dans d'autres vidéos de gameplay, retrouvez la vidéo ci-dessous et n'hésitez pas à nous dire que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, SONIC Frontiers est attendu cette année sur de nombreuses plateformes dont la Nintendo Switch. Plus d'infos avec nos news précédentes