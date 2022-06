SONIC Frontiers : 7 minutes de gameplay du Sonic en monde ouvert

Ce matin nous vous avons montré quelques images de SONIC Frontiers, le prochain jeu Sonic en monde ouvert qui lorgne du côté de The Legend of Zelda Breath of The Wild. Dans la foulée, IGN qui a passé un accord d'exclusivité avec SEGA, a publié une vidéo de gameplay de près de 7 minutes que nous vous invitons à découvrir sur cette page. Cette fois-ci la parenté avec Breath of The Wild ne fait plus aucun doute : un vaste monde en ruines ou l'ancien se marie avec une technologie futuriste, un score mélancolique et des énigmes à résoudre en route. Le monde à l'air vaste mais encore un peu vide surtout qu'aucun ennemi n'est présent sur le terrain- ils ont d'ailleurs peut-être été enlevés pour cette démonstration. Quoiqu'il en soit, nous vous laissons vous forger un premier avis par vous-même. IGN devrait poster une autre vidéo le mois prochain.

Pour rappel, SONIC Frontiers est attendu cette année sur de nombreuses plateformes dont la Nintendo Switch. Plus d'infos avec nos news précédentes