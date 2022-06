SONIC Frontiers : premières séquences de gameplay du SONIC Breath of The Wild

Cette année , nous n'auront pas droit à la suite de The Legend of Zelda Breath of The Wild mais il se pourrait que l'on ressente le souffle de la nature avec la prochaine grande aventure de SONIC prévue en fin d'année : SONIC Frontiers. Pour le moment, peu de détails si ce n'est qu'il s'agit d'un jeu d'aventure en monde ouvert qui a pour ambition de faire passer la licence Sonic à "un niveau supérieur". Mais de nouvelles informations devraient désormais être partagées régulièrement par SEGA grâce à un accord d'exclusivité avec IGN. Et cela commence dès aujourd'hui avec un teaser dévoilant les premières séquences de gameplay du jeu. En attendant d'autres détails (et on l'espère, une date de sortie) nous vous invitons à retrouver ce teaser ci-dessous ainsi que quelques captures d'écran. Rendez-vous plus tard dans la journée (à 18h , heure de Paris) pour le trailer complet. Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, SONIC Frontiers est attendu cette année sur de nombreuses plateformes dont la Nintendo Switch. Plus d'infos avec nos news précédentes

