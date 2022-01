SONIC Frontiers : SEGA veut faire passer SONIC à la vitesse supérieure

Si Légendes Pokémon : Arceus (désormais disponible officiellement sur Nintendo Switch- voir ici) s'inspire clairement du hit de Nintendo, Zelda : Breath of The Wild, il est dans les faits très différent, ne serait-ce que parce qu'il ne s'agit pas d'un vrai monde ouvert et qu'il laisse malgré tout moins de liberté aux joueurs. Il n'en reste pas moins que si Zelda : Breath of The Wild n'a pas inventé les jeux en monde ouvert- loin de là, son succès a poussé d'autres sociétés de jeux vidéo à "revoir les conventions qui régissent depuis toujours leurs licences à succès"; une remise en question salutaire qui poussent les développeurs à sortir de leurs zones de confort. Ainsi après les Pokémon, c'est Sonic qui va tenter de trouver un nouveau souffle (sauvage) avec un jeu en simili monde ouvert. Nommé SONIC Frontiers, le titre est à priori très ambitieux et SEGA fonde d'ailleurs de grands espoirs sur lui. Comme pour Zelda : Breath of The Wild, le but est à la fois d'offrir de toutes nouvelles expériences de jeu sans pour autant dénaturer tout ce qui a fait le succès de Sonic jusqu'à présent.

Dans une entrevue pour le site Gamesradar, Takashi Iizuka, responsable de création au sein de la Sonic Team, est revenu en détail sur le concept de SONIC Frontiers et les ambitions des développeurs du jeu. L'occasion de remarquer que Takashi Iizuka ne parle toujours pas de monde ouvert mais préfère utiliser l'expression " zone ouverte ". Il ne veut pas encore en dire plus à ce sujet mais des précisions devraient être apportées prochainement... Le but reste malgré tout de proposer "un tout nouveau style d'aventure et d'action Sonic" dans des zones très vastes permettant à Sonic de se balader librement- la difficulté étant de réussir à garder les spécificités du personnage principal, à commencer par sa vitesse, dans des environnements immenses. Après Sonic FORCES, l'épisode précédent, des leçons ont semble-t-il été tirées. Plutôt que de reprendre toujours le même personnage avec les mêmes mouvements et l'adapter de jeu en jeu , la Sonic Team a préféré repartir de zéro, de façon à revoir et recréer toutes les actions de base de Sonic justement pour qu'ils conviennent à "l'espace jouable élargi".

Takashi Iizuka l'assure. L'équipe est concentrée pour "amener Sonic au niveau supérieur" et veille "à ce qu'il soit pleinement représenté en tant que personnage que les fans connaissent et aiment..." Le jeu introduira cependant "de nouveaux styles de combat" et de "nouvelles options d'exploration". Notez que si le jeu est prévu sur Nintendo Switch, SONIC Frontiers est malgré tout construit pour tirer partie de la puissance des dernières consoles, PS5 et Xbox Series X qui bénéficieront d'éléments de gameplay visuels et techniques améliorés. On espère cependant que la version Nintendo Switch s'en sortira bien malgré tout...