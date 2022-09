Sonic Frontiers met en avant son gameplay dans un tout nouveau trailer

Alors que la sortie de SONIC Frontiers se rapproche à grands pas, SEGA et Sonic Team commencent enfin à passer à la vitesse supérieure côté communication. Après un premier trailer diffusé fin août qui a rassuré plusieurs fans de la licence, le hérisson bleu s'offre un tout nouveau trailer qui s'attarde un peu plus sur les déplacements dans ce monde ouvert, le nouveau système de combat, et même la présence d'énigmes à résoudre.

Dans sa toute dernière aventure, Sonic se rend sur les îles de Starfall Islands en quête des Chaos Emeralds, accompagné d'Amy et Tails. Mais la situation se complique lorsque leur avion est aspiré dans un étrange monde numérique, appelé le cyberespace. Sonic parvient rapidement à s'échapper, mais se retrouve sur une ancienne île mystérieuse où il doit affronter des ennemis sinistres et découvrir la vérité sur les Starfall Islands, tout en essayant de retrouver la trace de ses compagnons.