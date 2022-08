Sonic Frontiers dévoile son intrigue et sa date de sortie dans un nouveau trailer

Alors que nous ignorons tant de choses sur le prochain jeu de SONIC Team, à savoir Sonic Frontiers, la Gamescom 2022 a été l'occasion pour le studio de dévoiler un tout nouveau trailer du jeu. Ce dernier nous permet de découvrir quelques courtes séquences de gameplay, ainsi que de découvrir ce qui semble être l'antagoniste du jeu, et une possible confirmation de la présence de Amy dans le jeu. A noter que faute d'être sorti dans les temps, le concept de bras maudit qu'on a vu dans les trailers de The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 semble avoir trouvé preneur du côté du hérisson bleu. Le trailer se termine d'ailleurs par la confirmation de la date de sortie de Sonic Frontiers, désormais calée au 8 novembre 2022 sur Nintendo Switch.