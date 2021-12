Sonic Frontiers : le nouveau jeu SONIC dévoile son concept et quelques images

The Game Awards 2021(dont vous pouvez retrouver les détails ici) ont permis de découvrir la première bande annonce du nouveau jeu Sonic, SONIC Frontiers, un jeu, à priori, en monde ouvert développé par la Sonic Team pour SEGA avec comme producteur, Sachiko Kawamura et Morio Kishimoto comme réalisateur (et qui a déjà réalisé Sonic Colours sur Wii et Sonic Lost World sur Wii U.) On sait aussi que l'histoire du jeu est développé par Ian Flynn, le scénariste de la série Sonic BOOM. A ce propos, l'histoire du jeu reste encore floue. Initialement, le site Sonic Stadium avait publié un pitch de départ dans lequel le Dr Eggman avait, en cherchant a dominer le monde, provoqué le chaos, obligeant Sonic a intervenir... Cependant, il semblerait que certains détails étaient inexacts et, sur la demande de SEGA, le site a finalement supprimé toute allusion à l'histoire de son article. Pour autant, ce même article contient encore quelques propos des responsables du développement du jeu expliquant leur vision du projet :

Sonic Frontiers est un énorme pas en avant pour la franchise, offrant une expérience de jeu évoluée qui peut être appréciée par les fans de longue date de Sonic et les passionnés d'action-aventure", a déclaré Takashi Iizuka, responsable de la création chez Sonic Team USA. « Avec les efforts des développeurs talentueux de Sonic Team Japan, nous avons créé un tout nouveau style d'expérience de jeu pour Sonic the Hedgehog, où les joueurs pourront explorer des paysages luxuriants et vastes avec la vitesse et les capacités caractéristiques de Sonic. Il y aura certainement beaucoup de rebondissements à chaque tournant dans 'Sonic Frontiers', et nous sommes ravis de dévoiler plus d'informations sur le jeu au cours des prochains mois.

Les mondes entreront en collision dans la nouvelle aventure de Sonic the Hedgehog. Une expérience comme jamais auparavant, accélérez vers de nouveaux sommets et vivez le frisson de la liberté en zone ouverte à grande vitesse. Affrontez de puissants ennemis en parcourant les îles Starfall – des paysages regorgeant de forêts denses, de cascades débordantes, de déserts torrides et bien plus encore ! Prévu pour les vacances 2022.