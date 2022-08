Sonic Frontiers - Un magasin taïwanais fait fuiter la date de sortie et la présence de DLC pour le jeu

Le très mystérieux et très controversé SONIC Frontiers aurait dévoilé par avance sa date de sortie. Si Sega était catégorique et affirmait à qui voulait l'entendre que le jeu ne serait pas repoussé et sortirait bien en 2022 malgré les demandes des fans mécontents souhaitant que Sega revoit sa copie. Et si l'on en croit ce magasin taïwanais, le jeu serait bel et bien prévu pour 2022 , avec une sortie le 15 novembre prochain . Si cette date de sortie n'est en aucun cas confirmée par Sega et ne concerne peut-être même pas la sortie Nintendo Switch du titre, il faut reconnaître que celle-ci est plutôt vraisemblable.

De plus, le magasin révèle aussi que le jeu connaîtra bien des DLC après sa sortie sans pour autant dévoiler quoi que ce soit à leurs sujets. Que pensez-vous de ces informations (à prendre avec des pincettes) ?