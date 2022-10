Sonic Frontiers détaille son gameplay dans un nouveau trailer

Difficile de croire que la sortie de SONIC Frontiers est dans moins d'un mois... Dernier projet en date de SEGA mettant en scène le hérisson bleu éponyme, SONIC Frontiers promet aux joueurs de redécouvrir la licence sous un nouveau jour avec de nouvelles mécaniques de gameplay. Pour avoir un aperçu de ce qui vous attend, nous vous laissons découvrir le dernier trailer du jeu axé sur le gameplay ci-dessous. Pour rappel, SONIC Frontiers est attendu pour le 8 novembre sur Nintendo Switch et supports concurrents.

Les fans de Sonic vont ainsi pouvoir en apprendre davantage sur le nouvel arbre de compétences de Sonic Frontiers, qui est rempli de nouvelles capacités passionnantes que les joueurs devront débloquer tout au long de leur aventure. En maîtrisant ces aptitudes, ils auront l’opportunité d’appréhender les combats du jeu de la façon qu’ils souhaitent et pourront ainsi vaincre les ennemis les plus forts et les plus redoutables des îles Starfall.

Caractéristiques principales :