Sonic joue les pères Noël dans SONIC Superstars

Sorti en octobre dernier sur de nombreuses plateformes dont la Nintendo Switch, on ne peut pas dire que SONIC Superstars ait crevé le plafond des charts. Pourtant la mascotte de SEGA est au top de sa popularité et le jeu est bon...Peut-être que SEGA a poussé le bouchon un peu loin en sortant trop de jeux Sonic en peu de temps et, peut-être aussi que sortir le jeu en même temps que Super Mario Bros. Wonder n'était pas une très bonne idée... Quoiqu'il en soit, si vous faites partie des personnes qui possèdent le jeu, sachez qu'une mise à jour gratuite, disponible dès aujourd'hui, ajoute un costume DLC de Père Noël pour Sonic. Une façon de mettre le jeu aux couleurs des fêtes comme SEGA l'avait déjà fait l'année dernière avec SONIC Frontiers (voir ici).

Pour rappel, SONIC Superstars est disponible depuis le 17 octobre 2023 sur Playstation, Xbox, PC et Nintendo Switch. Pour en savoir plus sur le jeu, notre test complet est toujours à lire ICI.

