SONIC Frontiers : certains boss ne pourront être vaincus qu'avec Super Sonic

Même s'il ne s'agit pas d'une exclusivité Nintendo, SONIC Frontiers s'annonce comme un des grands titres de la fin d'année sur Nintendo Switch. The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom ne sortant que l'année prochaine, le jeu a un boulevard pour nous faire découvrir son fantastique monde ouvert. Lors du Tokyo Game Show qui s'est déroulé ce week-end , nous avons pu découvrir un nouveau trailer du jeu se terminant par l'intervention de Super Sonic- voir ici. L'occasion pour IGN d'interviewer, le directeur du jeu, Morio Kishimoto, qui a expliqué que certains boss rencontrés dans le jeu seront très forts dès le départ , au point que notre brave Sonic ne pourra même pas les égratigner. Ce n'est que plus tard, une fois que Sonic pourra se transformer en Super Sonic que ces boss surpuissants pourront être combattus et vaincus. Pour en savoir plus, il faudra attendre la sortie du jeu...

Pour rappel, SONIC Frontiers est attendu, le 8 novembre 2022 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC et Nintendo Switch. Plus d'infos, sur le site officiel du jeu et avec nos news précédentes

Morio Kishimoto - directeur de SONIC Frontiers (IGN - septembre 2022 )

Normalement, dans les jeux Sonic, vous rencontrez un boss et vous le combattez en tant que Sonic bleu régulier. Dans Sonic Frontiers, il y aura des boss que le Sonic bleu ne pourra même pas égratigner. Mais s'il collecte et utilise les sept Emeraudes du Chaos, il peut devenir Super Sonic et ensuite combattre ces boss. Devenir Super Sonic sera le seul moyen de les vaincre..