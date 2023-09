Nintendo est en train d'évoluer pour passer d'une société de jeux vidéo à une société de divertissement

Créée en 1889 par Fusajirō Yamauchi, Nintendo est à la base est une petite entreprise familiale spécialisée dans les cartes Hanafuda. Il faudra attendre le début des années 1970 pour que Nintendo s'intéresse finalement aux jeux vidéo et devienne, au fil du temps, l'un des leader du secteur. Cependant, depuis quelques années déjà, Nintendo a de nouvelles ambitions. Nintendo veut devenir une grande société de divertissement au même titre que Disney, par exemple. Cependant, pour le moment, malgré ses efforts, Nintendo reste toujours une entreprise dont le nom est avant tout lié aux jeux vidéo.

Dans une entrevue accordée à The Washington Post, Doug Bowser, le président de Nintendo of America, a une nouvelle fois fait part de la stratégie de la société japonaise qui compte devenir une société de divertissement à part entière tout en gardant les jeux vidéo comme noyau dur. L'idée est de permettre à un maximum de personnes de découvrir les IP Nintendo que ce soit au cinéma, dans les parcs d'attraction ou encore en organisant de grands événements, eSport ou autres. Nintendo a conscience que le temps n'est pas extensible et que désormais la concurrence est rude. L'objectif de Nintendo est donc d'aller chercher un maximum de personnes et surtout de réussir à les garder, "engagés", qu'ils s'amusent avec les personnages Nintendo sur consoles ou ailleurs (avec des LEGO, dans les parcs d'attraction, devant un film, dans un festival, etc.)

C'est une des grandes réussite de la Nintendo Switch. Non seulement, la console continue de se vendre plus de six ans après sa sortie (et Nintendo propose d'ailleurs toujours de nouveaux bundles) mais les joueurs continuent à l'utiliser. C'est pour cela qu'il faut s'attendre à des sorties soutenues et à de nouveaux contenus pour des jeux déjà sortis, de façon à ce que les possesseurs de Nintendo Switch continuent d'y jouer.

