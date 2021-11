Piratage : Nintendo fait payer 4,5 millions de dollars à... Bowser

Souvenez-vous, il y a un an, suite à une procédure lancée par Nintendo, Gary Bowser, le leader (au nom prédestiné) de la Team Xecuter, une "équipe" connue pour ses hacks et ses différents dispositifs de piratage de jeux vidéo, était arrêté aux Etats-Unis (avec un autre membre) et officiellement inculpé de " complot en vue de contourner les mesures technologiques et de trafic de dispositifs de contournements", des chefs d'inculpation pouvant entrainer cinq ans de prison et plus de 500 000$ d'amende.

Aujourd'hui, on apprend que Gary Bowser doit désormais payer à Nintendo of America près de 4,5 millions de dollars et qu'il s'est engagé à détruire pas mal d'objets saisis à son domicile en République dominicaine ( disques durs, smartphones, consoles, puces, etc...) Ce n'est qu'un début puisque d'autres membres comme Max Louarn et Yuanning Chen vont avoir droit prochainement à leur audience et, devront probablement aussi "sortir le carnet de chèque". Evidemment, on peut penser aussi que ce n'est qu'une goutte d'eau comparé à la masse d'argent probablement amassée par la Team Xecuter au cours des années et au préjudice causé à Nintendo mais aussi à SEGA ou encore Sony dont les pertes cumulées sont estimés entre 65 millions et 150 millions de dollars.

Plus de détails avec la copie du jugement publiée par TorrentFreak

