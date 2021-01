Zelda Ocarina of Time : découvrez les versions prototype de la plaine d'Hyrule, des villages et des donjons en vidéo

Si vous l'avez l'âme d'un archéologue contemporain et que vous êtes passionné par le monde du jeu vidéo rétro alors cette news est faite pour vous. Alors que la série The Legend of Zelda est sur le point de fêter ses 35 ans cette année le 21 février prochain , de nombreux fans attendent avec impatience des nouvelles de la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Pas de chance encore ce coup-ci, cependant une mine d'informations sur des images provenant d'une version "prototype" de The Legend of Zelda : Ocarina of Time 23 ans après sa sortie ont été découvertes

Si vous suivez l'actualité Nintendo, il ne vous a pas échappé récemment que des assets provenant d'une version prototype de The Legend of Zelda : Ocarina of Time datant du Space World de 1997 (voir notre news ici) ont été dévoilées sur Internet. Sachez que l'aventure continue et que certains internautes passionnés, qui ont pour vocation de préserver l'histoire du jeu vidéo, ont pu compiler toutes ces données et les émuler.

C'est alors une tonne d'informations qui nous ont été délivrées en vidéo comme les premières versions de la plaine d'Hyrule, du Village Cocorico, du Village Kokiri ou encore des donjons, et la liste est encore longue. Si cela vous intéresse, retrouvez ci-dessous un aperçu des découvertes qui ont été faites. N'hésitez pas à consulter la chaîne Youtube de z64me si vous voulez en savoir davantage.

Source : Youtube