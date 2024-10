Teraleak : Game Freak reconnait la fuite et publie un communiqué en donnant des précisions

Le "Teraleak", on vous en a parlé hier, c'est une méga fuite de données qui a touché Game Freak, le studio derrière les jeux Pokémon, inondant depuis le net d'infos censées être confidentielles.

Si jusqu'à présent, cette fuite n'avait pas été commentée par Game Freak, la société vient de mettre en ligne un communiqué pour la reconnaître, en tout cas en partie. En effet, la société reconnaît un accès non autorisé à ses serveurs en août dernier ; et "la fuite d'informations personnelles" notamment les noms et les mails de nombreux employés.

En conséquence, la société s'engage à contacter chaque employé concerné par cette fuite et met en place un formulaire de contact pour répondre à toutes les questions et inquiétudes.

Notez que pour le moment, Game Freak n'évoque pas la fuite de données concernant notamment le prochain jeu Pokémon, des concept-arts ou le code source de certains titres mais certifie avoir renforcé la sécurité de son serveur et pris de smesures pour que cela ne se reproduise plus.

En attendant d'autres détails, retrouvez la traduction du communiqué de Game Freak ci-dessous.

Avis et excuses concernant la fuite d'informations personnelles suite à un accès non autorisé

Game Freak Inc. (Siège social : Chiyoda-ku, Tokyo ; PDG : Satoshi Tajiri ; ci-après dénommée « notre société ») a découvert que des informations personnelles d'employés et d'autres personnes ont été divulguées en lien avec un accès non autorisé à notre serveur par un tiers en août 2024. Nous nous excusons sincèrement pour la gêne occasionnée et l'inquiétude causée à toutes les personnes concernées. 1. Informations personnelles divulguées Données personnelles concernant nos employés, etc.

Éléments : Nom, adresse e-mail de l'entreprise

Nombre d'éléments : 2 606 *Nos employés et travailleurs contractuels (y compris les anciens employés et ex-employés) 2. Réponses aux personnes dont les informations personnelles ont été divulguées

Nous contactons les employés concernés individuellement. Pour ceux qui ne peuvent être contactés individuellement en raison d'une démission ou pour d'autres raisons, nous les informerons par le biais de cette annonce et mettrons en place un point de contact pour répondre aux demandes de renseignements concernant cette affaire. 3. Mesures pour éviter que le problème ne se reproduise

Nous avons déjà reconstruit et inspecté le serveur et nous nous efforcerons d'éviter que le problème ne se reproduise en renforçant encore nos mesures de sécurité. 4. Demandes de renseignements concernant cette affaire

Si vous êtes concerné par cette affaire, veuillez contacter le bureau suivant pour toute demande de renseignements :

[Formulaire de demande de renseignements]

