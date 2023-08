Denuvo, la technologie de protection anti-piratage est désormais proposée aux développeurs de jeux Nintendo Switch

Comme toute les société de jeux vidéo, Nintendo ne prend pas à la légère le problème du piratage de ses jeux et pour contrer le phénomène, la société japonaise vient d'ajouter un nouvel outil à son arsenal. Depuis peu, les studios qui développent des jeux pour la Nintendo Switch peuvent acquérir Denuvo, la technologie de protection anti-piratage d'Irdeto. Ainsi, en théorie, les jeux à venir qui intégreront la technologie Denuvo ne pourront pas être émulés et joués sur PC. Pour autant, ce n'est pas la panacée. En effet, la technologie Denuvo fait l'objet de nombreuses controverses puisque d'abord, elle n'empêcherait pas forcément les jeux d'être finalement crackés mais surtout, elle affecterait les performances des jeux qui l'utilisent.

Il faudra donc voir ce que cela donne et si les développeurs de jeu sur Nintendo Switch s'emparent de cette technologie pour protéger leurs œuvres. En attendant, retrouvez ci-dessous, la traduction de message publié sur le site d'Irdeto pour annoncer l'arrivée de la technologie Denuvo sur Nintendo Switch.

Les développeurs et éditeurs de jeux peuvent désormais accéder au logiciel de protection des jeux vidéo dans la section middleware du Nintendo Developer Portal (le Portail des Développeurs Nintendo



Denuvo by Irdeto, le leader mondial des solutions de sécurité pour les jeux vidéo sur les plateformes de bureau, de console et mobiles, a le plaisir d'annoncer que ses technologies de protection sont désormais disponibles sur le Nintendo Developer Portal (NDP) en tant que middleware autorisé pour la Nintendo Switch.

Le Nintendo Developer Portal offre de la documentation, des outils et d'autres matériaux utiles pour le développement de logiciels pour les consoles Nintendo. Denuvo est le premier partenaire de sécurité ajouté au portail, où les développeurs peuvent désormais accéder à la protection de l'émulateur Nintendo Switch, une technologie révolutionnaire visant à protéger les jeux lancés sur Nintendo Switch contre le piratage.

Même si un jeu est protégé contre le piratage sur sa version PC, la version sortie sur Nintendo Switch peut être émulée dès le premier jour et jouée sur PC, contournant ainsi les fortes protections offertes sur la version PC. Cela peut se produire avec n'importe lequel des nombreux jeux disponibles sur Nintendo Switch.

En bloquant les émulations non autorisées sur PC, les studios sont en mesure d'augmenter leurs revenus pendant la fenêtre de lancement du jeu, qui est la période la plus importante pour la monétisation. La protection des émulateurs Nintendo Switch garantira que toute personne souhaitant jouer au jeu devra acheter une copie légitime.

En bloquant les émulations non autorisées sur PC, les studios sont en mesure d'augmenter leurs revenus pendant la fenêtre de lancement du jeu, qui est la période la plus importante pour la monétisation. La protection des émulateurs Nintendo Switch garantira que toute personne souhaitant jouer au jeu devra acheter une copie légitime.

Comme toutes les autres solutions Denuvo, la technologie s'intègre de manière transparente dans la chaîne d'outils de construction, sans impact sur l'expérience de jeu. Elle permet ensuite d'insérer dans le code des contrôles qui bloquent le jeu sur les émulateurs.

"En tant que joueurs, nous savons de première main à quel point le piratage affecte négativement l'industrie du jeu. Nous sommes ravis de faire partie du Nintendo Developers Portal, afin de pouvoir fournir les dernières technologies permettant de lutter contre ce problème pour les joueurs et les développeurs de la Nintendo Switch", a déclaré Doug Lowther, PDG d'Irdeto. "Nous sommes témoins d'un besoin croissant de protection contre l'émulation sur PC dès le lancement du jeu, notre solution est un must have pour les éditeurs afin de monétiser équitablement les jeux sur cette plateforme et aussi ne pas impacter les ventes de jeux PC."

Denuvo est à la pointe de la sécurité des jeux avec plus de 2 milliards d'installations de jeux uniques protégées sur toutes les plateformes, et plus de 1 000 jeux sécurisés. Pour plus d'informations sur Denuvo et son offre de protection des jeux vidéo, veuillez consulter le site