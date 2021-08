RomUniverse condamné à détruire "tous ses jeux Nintendo"

Souvenez-vous , cette histoire a commencé en 2019 par une plainte de Nintendo contre le célèbre site de distribution de ROM (des fichiers contenant des jeux vidéo), RomUniverse. Une plainte qui s'est soldée en juin dernier par une victoire retentissante de Nintendo et une condamnation du créateur du site, Matthew Storman à verser près de 2,1 millions de dommage et intérêts à la société japonaise. Aujourd'hui on apprend que la cour fédérale de Californie a apporté de nouvelles précisions à son jugement après que Nintendo ait fait part de ses craintes de récidive. Ainsi, désormais Matthew Storman a l'interdiction formelle d'utiliser le nom, la marque et le logo de Nintendo et de distribuer, de vendre et même de jouer (!) à des copies piratées de jeux Nintendo. Par ailleurs, le jeune homme doit "détruire de façon permanente tous les jeux Nintendo non autorisés ou autres copies non autorisées de la propriété intellectuelle de Nintendo, y compris les films, les livres et la musique au plus tard le 17 août 2021." Une façon de clore une bonne fois pour toute le dossier Romuniverse sachant qu'il en existe encore beaucoup d'autres.

Pour allez plus loin, vous pouvez retrouvez ICI l'ordonnance du juge du tribunal de district des États-Unis, Consuelo Marshall,