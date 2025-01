Nintendo SWITCH 2 : un nouveau brevet semble confirmer la mise à l'échelle optimisée par l'IA

Alors que l'excitation monte autour de la future console de Nintendo, communément appelée Nintendo SWITCH 2 les rumeurs continuent d'alimenter le fil d'actu.

Après ce qui se présente comme le premier strip tease de la console et une spéculation sur ses performances, une autre rumeur débarque dans la foulée.

Alors cette fois, c'est un peu différent puisque la rumeur s'appuie sur un brevet nouvellement déposé par Nintendo qui développe une technologie qui permet de réduire la taille des jeux et de les exécuter à une plus haute résolution en utilisant l'IA.

Le brevet mentionne explicitement l'upscaling DLSS (Deep Learning Super Sampling) de Nvidia alors que des rumeurs prétendent depuis des mois que la Nintendo SWITCH 2 permettra justement d'optimiser le rendu des jeux grâce à cette technologie en mode télé (via le nouveau dock).

L'idée est de réduire la taille des jeux tout en leur permettant d'avoir une résolution optimale en mode télé. Le brevet donne l'exemple d'un jeu 4K dont la taille initiale serait de 60 Go et qui pourrait grâce à cette technologie être réduit à 20 Go.

Le brevet a été repéré par Laura Kate Dale qui a publié sur ses réseaux le message suivant :

Alors à ce stade, comme à peu près tout ce qui concerne la Nintendo SWITCH 2 (ou quel que soit son nom véritable), il ne s'agit que d'une spéculation.

Par ailleurs, Nintendo publie régulièrement des brevets qui finalement ne sont pas utilisés.

Cependant, cette fois-ci, on serait tenté d'y croire même si on attendra sagement que Nintendo se décide à lever le voile sur sa nouvelle console (peut-être, la semaine prochaine ? )

En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires. Et tant qu'on y est : bonne année !

Another new Nintendo patent published yesterday seems to yet again verify claims the Switch 2 will use DLSS style AI upscaling (Nvidia chip) to improve output resolution for games, rather than trying to natively run them at higher internal resolutions. ppubs.uspto.gov/dirsearch-pu...



[image or embed]