Nintendo SWITCH 2 : voilà à quoi pourrait ressembler le nouveau dock

Décidément, on se demande comment Nintendo va faire pour éviter les rumeurs et/ou les fuites concernant sa Nintendo SWITCH 2 (ou quel que soit son nom) alors que la grande présentation de la console se rapproche inexorablement.

Tout le week-end, les fans se sont entredéchirés sur des images incertaines de la console et le débat continue d'ailleurs de faire rage entre ceux persuadés qu'il s'agit d'un fake et les autres, qui au contraire, pensent qu'il s'agit bel et bien de la NS2.

Si vous n'avez pas encore vu ces images, le forum Reddit les a corrigé (pour qu'elles soient plus nettes) et les a longuement analysé de façon à démontrer que si elles ont été retravaillées (notamment avec l'aide de l'IA), c'est simplement pour brouiller les pistes et éviter que Nintendo ne remonte jusqu'à la source.

Dans le même temps, le membre du forum a l'origine de la fuite a remis une pièce dans la machine en publiant la photo complète du nouveau dock vu de dos (en précisant que l'environnement autour du dock avait été volontairement trafiqué). Et c'est donc reparti pour un tour.

En partant du postulat que la photo montre effectivement la nouvelle station d'accueil, il semblerait que celle-ci soit plus compacte et imposante (sans excès toutefois) et peut-être même qu'elle cache un ventilateur... On sait que des rumeurs ont laissé entendre que le dock de la SWITCH 2 pourrait booster les performances de la console en mode télé... Bon, on a dit aussi pas mal de choses sur le dock de la Nintendo Switch OLED sans que jamais cela ne se concrétise- jusqu'à présent tout du moins.

Alors, création ? Extrapolation ? Super mock-up ou vraie première image de la station d'accueil de la NS2 ?

Comme toujours, on vous laisse vous faire votre propre idée, en attendant la vraie présentation de la console qui ne devrait, on l'espère, plus trop tarder- une rumeur évoque une présentation en janvier sachant qu' au plus tard , elle arrivera d'ici mars 2025).

En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

